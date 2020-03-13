İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanko Park'tan harcadıkça kazandıran kampanya

Kampanya ve etkinliklerini hız kesmeden sürdüren Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini harcadıkça kazanmalarını sağlayacak bir kampanya ile karşılıyor.


13-15 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında ziyaretçiler, Sanko Park Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalardan aynı gün içerisinde yapılacak toplamda 750 TL ve üzeri alışverişlerde, 50 TL, 75 TL ve 1.000 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak.


Kampanya süresince 10.00-22.00 saatleri aralığında katılım gerçekleştirilebilecek, bir kişi yalnız bir kez katılım hakkı elde edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.