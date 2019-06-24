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SANKO Park'tan hediye kampanyası

Gaziantep’in tam kalbinde bulunan alışveriş merkezi Sanko Park, yaz döneminde de birbirinden avantajlı kampanyalarla vatandaşları alışverişe davet ediyor.

Gaziantep'in tam kalbinde bulunan alışveriş merkezi Sanko Park, yaz döneminde de birbirinden avantajlı kampanyalarla vatandaşları alışverişe davet ediyor.


14 Temmuz 2019 tarihine kadar Sanko Park'ı ziyaret eden Gaziantepliler kadın, erkek, çocuk, kozmetik, teknoloji, ev ve yaşam kategorilerindeki indirim fırsatlarını değerlendirirken beyaz eşyalarının tamamını yenileme şansına da sahip olabilecek.


Altılı beyaz eşya seti 3 kişiye hediye


Toplamda yapılan her 100 TL'lik alışverişini aynı gün içerisinde danışma bankosuna kaydettiren herkes çekilişe katılabilecek. Yapılan alışverişler karşılığı çekilişe katılan 3 kişi Arçelik marka buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, mikrodalga fırın ve elektrikli süpürge olmak üzere 6 parçadan oluşan beyaz eşya setinin sahibi olacak.


Düzenlediği renkli kampanya ve etkinliklerle göz dolduran Sanko Park Alışveriş Merkezi beyaz eşya kampanyası ile evinde değişiklik yapmak isteyen herkesi bekliyor.

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