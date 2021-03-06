SANKO Park'tan kadınlar günü'ne özel kahve fincanı armağanı

Gaziantep'in yaşam ve eğlence alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ziyaretçilerini kahve fincanı ile anımsayacak.

Kadınlar Günü'nü her yıl çeşitli etkinliklerle kutlayan Sanko Park, Covid-19 tedbirleri dolayısıyla bu yıl kadınlara özel kahve fincanı hazırladı. 'Her Kadın Özeldir'' temalı kahve fincanı, 8 Mart Pazartesi Dünya Kadınlar Günü'nde Sanko Park'a gelecek kadın ziyaretçilere takdim edilecek. Kadın Ziyaretçiler Sanko Park danışma bankosuna uğradıklarında stoktaki fincanların tamamı bitene kadar armağanlarını alabilecekler.

SANKO Park

“Gaziantep'in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park'ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ta birçok marka karmasının yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park'ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.