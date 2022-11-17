Sanko Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “İş birliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz”

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Kurumlarımız arasında yapılan iş birliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, iki yıllık süreyi kapsayan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ilişkin ortak çalışmalar yanında, ulusal/uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel faaliyetlerde iki kurumun birbirini destekleyeceğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Dağlı ile Nuray-Tuncay Kara BİLSEM Müdürü Hayri Özaslan arasında SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen imza törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da katıldı.