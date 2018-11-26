SANKO Sanat Galerisinde Ahmet Dalkıran'ın resim sergisi açılacak

Dr. Ahmet Dalkıran, Sanko Sanat Galerisi'nde 30 Kasım'da 11'inci kişisel resim sergisini açacak.

SANKO Sanat Galerisinde resim sergisi açacak olan Dr. Ahmet Dalkıran şuan kadar on kişisel sergi açtı ve ulusal, uluslararası çok sayıda karma, grup, projeli ve yarışmalı sergi ile whorkshop ve çalıştaya katıldı. Sanatçının ayrıca Erciyes Üniversitesi Resim Yarışması'nda Mansiyon (2005), Fırat Üniversitesi Resim Yarışmasında ikincilik (2009), I. Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali'nde üçüncülük (2009), 2. Baloton Szalon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler Bianali'nde övgü (2010) ve 2. Uluslararası VoVa-MiniArt Bienali'nde birincilik (2011) ve Orontes II. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Resim Dalında da onur ödülü (2017) bulunmaktadır.

Dalkıran, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan 2003 yılında birincilikle mezun olan sanatçı, 2006 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eğitimini, 2010 yılında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde 2007 yılında öğretim görevlisi, 2011'de yardımcı doçent, 2014 yılında doçent olan sanatçı, 2011-2014 yılları arasında Resim Bölüm Başkan Yardımcılığını ve 2014-2017 yılları arasında Resim Bölüm Başkanlığını yürüttü.

Sanatçı, 2016 yılında atandığı Dekan Yardımcılığı ve Rektör Sanat Danışmanlığı ile 2017 yılında üstlendiği Resim Bölüm Başkanlığı görevleri yanında, akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında birçok seçkin, özel ve resmi koleksiyonlarla müzelerde eserleri bulunan sanatçı, Türk kültürünün özellikle mistik yöndeki felsefesini çalışmalarında işlemektedir. Söz konusu felsefeyi bu felsefenin şekillendiği Anadolu'nun özellikle saflığını koruyabilmiş köy ve kentlerinden çeşitli karelerle birleştirerek kendine has bakış açısıyla gereksiz olandan arındırıp, ayrıntıdan uzaklaştırarak, doğanın özünü yakalayan saf biçimlere dönüştürmektedir.

Dalkıran, sanatında Geleneksel Türk tasvir sanatı minyatürün renk ve çizgi esinleri ile ebru sanatının biçim esinlerini optikten uzak bir yüzey duyarlılığı ile çağdaş yorumlara taşırken, zengin Anadolu kültür ve sanatının başat unsurlarından, mozaik ve vitray esinlerini de çalışmalarına katarak, içinde yaşadığı coğrafyanın damıtılmış kültürel kodlarını yeni çözümlemelerle ortaya koymakta ve günümüz sanat literatürüne yeri yadsınmaz katkılar yapmaktadır.

Özellikle Türk kültürünün mitolojik yönü ile doğa gözlemlerine dayalı özgün yorumların adeta tutku derecesinde girdiği sanatçının eserlerinde, çizgi ve rengin denge ve uyum içerisinde olduğu bir hakimiyet görülmektedir.

Dalkıran'ın, Sanko Sanat Galerisi'nde 30 Kasım saat 17.30'da açılacak sergisi, 27 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.