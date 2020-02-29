Sanko Sanat Galerisinde kolaj sergisi

Ankaralı ressam Nevin Dalyan Keskin, Sanko Sanat Galerisi'nde “Kadın” temalı kolaj çalışmalarından oluşan 4'üncü kişisel sergisini açtı.

Eserlerini tuval üzerine kolaj ve akrilik karışık tekniğiyle yaptığını belirten Keskin, eserlerinin ana temasının güçlü kadınlar olduğunu söyledi. Keskin, “Resimlerimde, her türlü zorluğun üstesinden gelebilen kadınları estetik ve zarif bir dille tasvir ediyorum. Kendime özgü stilimle figürlerimde fizik kurallarına aykırı duruşlar, abartı, deformasyon, renk, çizgi, leke, kompozisyon, doku gibi faktörleri kullanarak çağdaş resim anlayışını tuvalime aktarıyorum” dedi. Eserlerindeki kadınları resmederken, kompozisyonlarını somut ögelerden uzak durarak soyut bir dille resmettiğini anlatan Keskin, “Arka planda kompoze ettiğim soyut lekelerle izleyicilere; portreler, figürler veya kompozisyonlar keşfederek, hayal güçlerini kullanmaya teşvik ediyorum. Bu nedenle eserlerimin çağrışımcı bir yanı da var” diye konuştu.

Sanat çalışmalarını Ankara'daki stüdyosunda sürdürdüğünü kaydeden Keskin, “Resim yapmak benim olmazsa olmazımdır. Yemek yemek gibi, su içmek gibi bir şey. Yurtiçi ve yurt dışında birçok karma sergiye katıldım. Resimlerimde kadınların mağdur yanlarını değil, yüksekte olmalarını amaçladım” ifadelerini kullandı.

Her sanatçının iyi bildiği konuyu işlediğini, güçlü kadınları işlemenin hoşuna gittiğini vurgulayan Keskin, şöyle devam etti:

“Kadınlar güçlü zaten. Onları mağdur görmek istemiyorum. Ancak dünyanın her yerinde mağdur kadınlar da bulunuyor. Güçlü kadınları resmediyorum. Benim yaptığım portrelerimdeki kadınlar ‘benim de hakkım' diyen kadınlardır. Bütün tekniklerle resim çalışmaları yapıyorum. Kolaj çalışmaları çok sevdiğim için kolajla devam ediyorum. Kolaj çalışmalarımda boyanın yanı sıra, kâğıt, inşaat kumu, limon filesi gibi değişik materyaller de kullanıyorum.”

Galerinin 16 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve bu süreçte çok mesafe kat ettiklerinin altını çizen Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri haline geldiklerine dikkat çekti.

Konuşmalardan sonra Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Nevin Dalyan Keskin'e hediye etti.

Sergi açılışına, Sanko Park AVM Yetkilileri, Gaziantepli ressamlar Remziye Oğan ve Ayşegül Bakkaloğlu, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Nevin Dalyan Keskin'in 32 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 20 Mart'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Nevin Dalyan Keskin

Resim eğitimine 1980 yılında Eşref Üren'in atölyesinde başlayan Dalyan, daha sonra, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Osman Zeki Oral'dan desen dersleri aldı, Sabri Akça Atölyesi'nde beş yıl boyunca modern ve çağdaş resim anlayışını kendi stiliyle eserlerine yansıttı.

Kültür Bakanlığı 71'inci Devlet Resim ve Heykel Yarışması 2012'de ‘Kadın Dayanışması' isimli kolaj eseri sergileme, Çayyolu Rotary Kulübü, 2018 Resim Yarışmasında ise 2'incilik ödülü alan Dalyan, birçok defa ABD, New York Artexpo Çağdaş Sanat Fuarı, New Jersey The Paterson Müzesi Sanat Sergisi, Yunanistan, Rodos Türk Sanatçıları Sanat Fuarı, Yunanistan, Türk-Yunan Ortak Sergisi, Fransa, Paris Carrousel du Louvre 2017 Sanat Fuarı, İspanya, Barselona Arjantin Mozaik ve Kültürü Sergisi 2017 ve Ankara, ArtAnkara 2016, 2017, 2018, 2019 Sanat Fuarı'na davet edildi ve eserleri sergilendi.

Mustafa Kemal Atatürk adli eseri, Orada Duruverseydi Zaman / Kemal müzikal belgeselinin tanıtımında kullanılan Dalyan, 2015 Kültür Bakanlığı Ankara Resim Heykel Müzesi ve 2019 Mira Koldaş ArtGallery'de kişisel sergi açtı, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı karma sergiye katıldı.