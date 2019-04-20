SANKO Sanat Galerisi'nde resim sergisi

Niğdeli Ressam Nadire Özbek, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde “Gördüğümden Ötedeyim Aslında, Hissettiklerinin ise Tam Merkezinde” temalı 18'inci kişisel resim sergisini açtı.

Duygu ve düşüncelerini anlattığı tek yerin resim olduğunu belirten Özbek, resim yaparak kendisini çok daha iyi ifade edebildiğini söyledi.

Sanat çalışmalarını Ankara'da kendi atölyesinde sürdüren Özbek, “Haftanın her günü atölyemde çalışıyorum. Bir kişi resim çalışmalarına belli bir süre devam etse, bir sürenin sonunda düzgün bir şeyler çizebilir” dedi.

“Her şeyin tekniği var. Ama önemli olan fark oluşturan ve yüzeyde kurguyu kurabilmekten geçiyor. Fark oluşturmak bambaşka bir olaydır” diyen Özbek, “Kitap okursan ufkun ve bakış açın gelişir o da fark oluşturmayı besler. fark oluşturmak bilgi işidir. Bilgin ne kadar çoğalırsa resim yetisi de o kadar gelişir. Her resmin süresi esere göre değişiklik gösteriyor. Resim sanatı muhteşem bir derya deniz. Hayatla hesaplaşıyorsunuz. Hem aşk yaşıyorsunuz hem de kavga ediyorsunuz. Ben renk seviyorum. Renkçi bir ressamım. Çok fazla renk aralığı kullanıyorum. Bu beni diğer ressamlardan ayırt eden özelliğimden bir tanesi. Eserlerimde kullandığım renkler dinginlik veriyor” şeklinde konuştu.

Millî Eğitim Bakanlığında resim öğretmeni olarak çalışan Özbek, ülkemizde sanata ve sanatçıya değer verilmesini istediğini bildirdi.

SANKO'DA Sergi açmak ayrıcalıktır ve bir prestijdir

Sanat dünyasında ve özellikle ressamlar arasında Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açmanın ayrıcalık ve bir prestij olduğuna vurgu yapan Özbek, “Sanko'da sergi açacağımı duyan arkadaşlarım beni tebrik ettiler. Sanatçı seçimleri ile Sanko Sanat Galerisi'ni sanat dünyasının üst düzey, saygın galerisi haline gelmesine katkı sunan, çıtayı yükselten galeri seçici kurul üyesi, ressam Aslı Özen Hocamın daveti ile geldim, burada olmaktan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

Resimlerinde yeşilin yüzlerce tonunu kullandığını, genellikle kadın figürü yaptı

Eserlerini tuvalde akrilik boya üzerine yağlı boya tekniği kullanarak yaptığını anlatan Özbek, akrilik boyanın diğer boyalara göre daha hızlı kuruduğunu anımsattı.

ğını ve çalışan kadınları işlediğini kaydeden Özbek, “Resim tutkusunu küçük yaşlarda kazandım. Ailem de resim sanatı ile ilgili. Annem ressam değil, ev kadını ama annemin önüne bir objeyi koyduğunuz zaman resmini yapmak istiyor. Aynı şekilde ağabeyimin de resme ilgisi var. Gençlerin sanatın olduğu yerlere, mekanlara ya da ortamlara gitmelerini istiyorum. Gençlerimizin sanat dallarından bir tanesi ile ilgilenmelerini istiyorum. Gençlerimiz sanat dallarından birisi ile uğraştıkları zaman önümüzü hiçbir şey kesemez” diye konuştu.

Galerinin 15 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 250 dolayında sergi açıldığını anımsatan Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise, yıldan yıla çıtayı yükselterek Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri konumuna geldiklerinin altını çizdi.

Sergi açılışına, sanatçının eşi Prof. Dr. Murat Özbek, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Sanko Okulları Liseler Müdürü Uğur Topuz, Sanko AVM yetkilileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Konuşmalardan sonra Gaziantepli ressam Şaban Pala, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Nadire Özbek'e hediye etti.

Özbek'in 32 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisi'nde, 17 Mayıs'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Nadire Özbek

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden 1989 yılında lisans eğitimini tamamlayan Özbek, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan Özbek, 2016'dan beri derneğin genel sekreterliğini yapmaktadır. Bugüne kadar 17 kişisel sergi açan, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergi ve çalıştaya katılan sanatçının özel koleksiyonlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda eserleri bulunuyor.