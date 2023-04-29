Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açılışı

Akademisyen ressam Leyla Afacan Kodaman, 11'inci kişisel resim sergisini Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen SANKO Sanat Galerisi'nde açtı.

SANKO Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ile sergi açılışına canlı bağlantıyla katılan Trabzonlu sanatçı Leyla Afacan Kodaman, yaşadığı toplumun bir üyesi olarak çağın özelliklerinden, toplumunun kültürel dokusundan ve coğrafyasından beslenip şehirleri, köyleri, insanları ve doğayı okuyarak tuvaline aktardığını söyledi. Tuval üzerine akrilik ve yağlıboya, kağıt üzerine akrilik boya tekniği ile çalıştığını anlatan Kodaman, 25 eserden oluşan resim sergisini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Eserlerinde renkçi ve lekeci bir anlatımla Karadeniz'in hırçın dalgaları ile dans eden ve gökyüzüne süzülen kayıklar, selvi ve kavaklar arasında sessiz yaşantılara vurgu yaptığını belirten Kodaman, “Resimlerimde doğup büyüdüğüm şehrin kültürel dokusunu ve coğrafyasını, gezip incelediğim farklı coğrafyaların görüntülerini çarpıcı renklerle birleştirerek doğa manzaraları üzerine yapıyorum” dedi. Kodaman, “Gaziantep'te olmayı çok arzu ederdim ama çok severek gönlümden, kalbimden ürettiğim eserlerimle Gaziantepli sanatseverlerle buluşmaktan onur duydum. Gaziantep'te sergi açmama ev sahipliği yapan SANKO Ailesine, Aslı Özen Hocamıza ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ise “Sevgili sanatçımız Leyla Afacan Kodaman'ı birbirinden değerli eserleri aracılığıyla sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine teşekkür ederiz” diye konuştu. SANKO Sanat Galerisi'nin 19 yıldır birbirinden değerli sanatçıların buluşma noktası olduğunu hatırlatan Galeri Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de Türkiye genelinde önemi bilinen sanat merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Sergi açılışına, SANKO Park AVM yetkilileri, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Hüseyin Yıldırım, öğrenciler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 12 Mayıs'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Leyla Afacan Kodaman

Leyla Afacan Kodaman, Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu.1999 yılında yüksek lisansını tamamlayarak aynı bölüme öğretim görevlisi olarak atandı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne 2004 yılında öğretim görevlisi olarak atanan sanatçı 2014 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-iş Öğretmenliği programında doktorasını tamamladı. 2022 yılında Doçent unvanı alan Leyla Afacan Kodaman, akademik ve sanat çalışmalarına Süleyman Demirel Üniversitesi'nde devam etmektedir. Sanatçı 10 kişisel sergi açmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma ve yarışmalı sergiye katılmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok özel koleksiyonda resimleri bulunan sanatçı, evli ve bir çocuk annesidir.