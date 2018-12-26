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SANKO Sanat Galerisi'nde sergi

Çalışmalarını Antalya’da sürdüren ressam Murat Oğuz, bölgede sanatın ve sanatçının buluşma adresi haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde 28 Aralık’ta 9’uncu kişisel sergisini açacak.

Çalışmalarını Antalya'da sürdüren ressam Murat Oğuz, bölgede sanatın ve sanatçının buluşma adresi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde 28 Aralık'ta 9'uncu kişisel sergisini açacak.


1975 yılında doğan sanatçı, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Anasanat Dalında öğrenim gördü. Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde çeşitli ders kitapları tasarlayarak, fotoğraf, karikatür, grafik ve illüstrasyon çalışmaları yaptı. Şimdiye kadar yurt içinde sekiz kişisel resim sergisi açan sanatçı, ayrıca çok sayıda karma sergi ve fuarlarda yer aldı.


Murat Oğuz'un Sanko Sanat Galerisi'nde 28 Aralık 2018 tarihinde saat 17.30'da açılacak sergisi, 24 Ocak 2019 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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