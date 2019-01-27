SANKO Sanat Galerisi'nde sergi

Semra Ulusoy çeşitli tekniklerle hazırladığı 2'nci kişisel sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde açtı

Şanlıurfa Birecik'te Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezinde kurs eğitmeni olarak çalışan Semra Ulusoy, çeşitli tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan 2'nci kişisel sergisini Sanko Sanat Galerisi'nde açtı.

“Karmaşık” adını verdiği sergisinde karışık tekniklerle hazırladığı 45 eserinin yer aldığını belirten Ulusoy, “Yağlı boya resim, rölyef kabartma, goblen (iğne dokuma), ahşap kabartma, takı tasarımı ve ev tekstili üzerine çalışımalar yapıyorum” dedi.

Sergisinde ağaç kütüğü üzerine rölyef, rölyef tablo, goblen, yağlı boya, kristal taşlarla soyut tablo eserlerinin bulunduğuna dikkat çeken Ulusoy, resim yaparken dinlendiğini ve o anki ruh halimi anlattığını söyledi.

“Resim huzurdur”

Kişisel gelişim olarak, çocuk esirgeme kurumlarında gönüllü olarak resim dersleri vermek istediğinin altını çizen Ulusoy, “Çocukların bilgisayardan uzak, tuval ve boyalarla ile tanışmalarını istiyorum. Hayal güçlerini geliştirmelerini ve küçük dünyalarında çizgilerin dışına çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini keşfetmelerini ve bulma fırsatı vermek gerekiyor. Resim huzurdur. Resim hayal etmeye, hayalleri tasarlamaya katkı sağlıyor. Hatta el kaslarını güçlendiriyor. Beyin jimnastiği yaptırıyor. Yeni neslin hayal kurmasına, düşünmesine katkı sağlamalıyız, topluma kazandırmalıyız” şeklinde konuştu.

“Hayal etmek ve inanmak başarının yarısıdır”

Kurallardan çıkmayı sevdiğine vurgu yapan Ulusoy, “Yeter ki hayal edin. Hayal edince yapamayacağınız bir şey yoktur. Hayal etmek ve inanmak başarının yarısıdır” diye konuştu.

Evini atölyeye çevirdiğini, sanat çalışmalarını evinde sürdürdüğünü anlatan Ulusoy, “Sanat çalışmalarımı saat 22.00'den sonra, sessizlikte yapıyorum. Sessizlikte konsantrasyonunuz hiç bozulmuyor. Bu benim ikinci kişisel sergim. Ancak halk eğitim merkezinin bütün sergilerinde karma olarak eserlerim hep yer aldı. Resim ve rölyef sanatı üzerine hiçbir eğitim almadım. Tamamen hayal gücüm, merakım, el becerim ve sanatı sevmemle bu zamana geldim. Resme ayrıca ilgim vardı. Lise yıllarımda okul resim yarışmalarına katılıyordum. İyi de dereceler alıyordum” dedi.

Sergi açılışına, sanatçının kızları Nisa ve Ceren Ulusoy, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Park AVM yetkilileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Konuşmalardan sonra Sanko Park AVM Pazarlama Yöneticisi Nalan Turhan SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Ulusoy'a hediye etti.

Semra Ulusoy'un Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 22 Şubat 2019 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Semra Ulusoy

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Maliye bölümünde eğitimine devam eden sanatçı, aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi Drama Eğitmenliği ve Eğitim Koçluğu gibi kişisel gelişim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Sanko Sanat Galerisi'nde 2'inci kişisel sergisini açacak olan sanatçı, yağlı boya resim goblen rölyef, kabartma, ahşap dekor aksesuar, ev tekstil ve takı tasarımı üzerinde çalışmalar yapıyor.