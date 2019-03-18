İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SANKO sanat galerisinde sergi

Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisi’nde 22 Mart’ta “Suretler” temalı resim sergisi açacak.

Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Mart'ta “Suretler” temalı resim sergisi açacak.


İstanbul'da 1954 yılında doğan Barlas, eğitimini Ottawa School of Art / Kanada'da tamamladı. Yurt içi ve yurt dışındaki kişisel sergilerinin yanı sıra, birçok yarışmalı ve karma sergiye katıldı. Resim çalışmalarına İzmir'deki atölyesinde devam ediyor.


1999 - 2016 yılları arasında 12 yarışmalı sergiye katılan ve eserleri sergilenen Barlas'ın 22 Mart saat 17.30'da açılacak “Suretler” temalı sergisi, 19 Nisan'a kadar gezilebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.