SANKO Sanat Galerisinde sergi

Uzuner'in Sanko Sanat Galerisinde 17 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da açılacak sergisi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek. Ankara doğumlu sanatçı, resme ortaokul öğrencisiyken Eşref Üren ve Osman Zeki Oral'dan dersler alarak başladı. Gazi Eğitim Enstitüsünde Prof. Mürşide İçmeli, Vedat Can ve Prof. Hasan Pekmezci'nin öğrencisi olup, resim bölümünden 1980 yılında mezun oldu. İstanbul, Bursa, Samsun, Ordu, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Çorum, Ankara, Antalya ve Mersin'de 25 kişisel sergi açan sanatçı, sergi serüvenine 1981 yılında Vakko Sanat Galerisindeki karma sergiyle başladı, aynı yıl İstanbul'a yerleşti. Sanatçının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, banka koleksiyonları, yurt içi ve yurtdışında çok sayıda kurum ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunuyor. Tiyatro eğitimi de alan Uzuner, on yıldan beri “Gezelim Tozalım” isimli televizyon programı yapıyor. Resim ve oyunculuk çalışmalarını İstanbul'da sürdüren, Gafur Uzuner kişisel sergilerin yanı sıra, çok sayıda karma sergiye de katıldı.