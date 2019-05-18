SANKO sanat galerisinde sergi

Ankaralı Ressam Gafur Uzuner, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde “Kırmızı” temalı 26'ncı kişisel resim sergisini açtı.

Sergi açılışında konuşan sanatçı Uzuner, ”Ben oyuncu kökenliyim. Yeşilçam'da birçok filmde rol aldım, televizyonda Gezelim Tozalım adlı programı sundum. Bununla birlikte, eğitimini aldığım ve sevgisine içimde çok ayrı bir yer ayırdığım resmi bırakmadım” dedi.

Sergisinde suluboya ve akrilik boya çalışmalarının yer aldığını belirten Uzuner, “Masalsı biçimi seviyorum. Olağan dışılığı kullanarak gökyüzünde ve sularda kırmızı rengi kullandım. Gökyüzünde uçan balıkları tasvir ettim. Ana tema kırmızıyı kullandım. Seyahat ederken gidip gördüğüm yerlerdeki izlenimlerimi kendimce resmedip sanatseverler ile paylaşıyorum. Resim yaparken çok keyif alıyorum. Umarım Gaziantepli sanatçı ve sanatseverlerde sergimi gezerken keyif alırlar" ifadelerini kullandı.

"Oyuncu olmamın yanında aynı zamanda televizyon programı yaptığım için gezip tozuyorum. Dolayısıyla gezi programı nedeni ile gezip tozarken gözlemlerimi resimle yorumluyorum" diyen Uzuner, “Resim ve oyunculuk çalışmalarımı İstanbul'da yapıyorum. Resimlerimdeki hakim kırmızı tonlar; enerji, cesaret kararlılık ve şehir hayatındaki hareketliliği vurguluyor. Konu olarak da sakin doğa ve şehirleri seçerken, kendime has tekniğimle yorumluyorum. Dingin renklerle masalsı doğa resimleri yapıyorum. Eserlerim geniş satıhta alabildiğine derinlikleri olan biraz da fütürist çağrışım yapan suluboya deneyimlerimin de izlerini taşıyor. Eserlerimde mutlak güzellik arıyorum. Tasarlamadan, özümsemeden gerçeğin kendisine ulaşılmaz. Bu bağlamda yeni sergimi hazırlanırken içselleştirdiğim ve yaptığım bilinçli seçimlerle sanatsal güzellikleri kendi birikimimle birer nesneye dönüştürdüğüm resimlerimi izlenime sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra sanatçının arkadaşı olan fotoğraf sanatçısı Bülent Teymur, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinin bilimsel yayını “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Gafur Uzuner'e hediye etti. Sergi açılışına fotoğraf sanatçısı Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Uzuner'in 35 eserinin yer aldığı sergisi, Sanko Sanat Galerisinde, 14 Haziran'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Gafur Uzuner

Ankara doğumlu sanatçı, resme ortaokul öğrencisiyken Eşref Üren ve Osman Zeki Oral'dan dersler alarak başladı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Prof. Mürşide İçmeli, Vedat Can ve Prof. Hasan Pekmezci'nin öğrencisi olup, resim bölümünden 1980 yılında mezun oldu.

İstanbul, Bursa, Samsun, Ordu, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Çorum, Ankara, Antalya ve Mersin'de 25 kişisel sergi açan sanatçı, sergi serüvenine 1981 yılında Vakko Sanat Galerisindeki karma sergiyle başladı, aynı yıl İstanbul'a yerleşti. Sanatçının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, banka koleksiyonları, yurt içi ve yurtdışında çok sayıda kurum ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunuyor.

Tiyatro eğitimi de alan Uzuner, on yıldan beri “Gezelim Tozalım” isimli televizyon programı yapıyor. Resim ve oyunculuk çalışmalarını İstanbul'da sürdüren, Gafur Uzuner kişisel sergilerin yanı sıra, çok sayıda karma sergiye de katıldı.