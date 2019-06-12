SANKO Sanat Galerisinde sergi

Tıp doktoru ve koleksiyoner olan sanatçı Semih Mumbuç, Sanko Sanat Galerisi'nde 14 Haziran'da “Doğa ve Renkler” temalı seramik sergisi açacak.

1958 yılında doğan sanatçı ilk, orta ve yükseköğrenimini Ankara'da yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. 1998 yılında kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1994 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Geçmiş yıllarda kara kalem, yağlı boya resim çalışmaları yapan sanatçı, son bir yılda seramik üzerine yoğunlaştı. Aynı zamanda koleksiyoner olan Semih Mumbuç, 2019 yılında Demet Akınal Seramik Atölyesi ile birlikte açtığı karma sergiden sonra ilk kişisel sergisini Sanko Sanat Galerisi'nde açacak.

Mumbuç'un, 14 Haziran Cuma günü saat 17.30'da Sanko Sanat Galerisi'nde açılacak sergisi, 12 Temmuz'a kadar gezilebilecek.