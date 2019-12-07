Sanko Sanat Galerisi'nde 35 sanatçının dörder eseriyle katkı sunduğu “SANKO Karması 1” temalı sergi açıldı.

Küratörlüğünü Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen'in yaptığı sergide, Aslı Özen, Asuman Sevindili, Aynur Mahmudova Kaplan, Ayşe Arkün, Birsen Çeken, Bülent Yavuz Yılmaz, Derya Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Yıldırım, Ekrem Kutlu, Filiz Hatipoğlu, Gülay Yüksel, Gülay Birben, Gültekin Akengin, Güzin Arısoy, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Akif Orçan, Mehmet Hacıfettahoğlu, Melek Ergül, Mustafa Demirpençe, Mustafa Köseoğlu, Müjgan Özkaya Yılmaz, Mümin Candaş, Nadire Özbek, Necati Seydi Ferahoğlu, Nilgün Ayşecik Çevik, Nurgül Ferahoğlu, Orhan Zafer, Özer Çağlar, Raif Kalyoncu, Sena Sengir, Yasemin Kalyoncu, Zehra Sengir, Ziver Kaplan ve Zuhal Arda'nın eserleri yer alıyor.

Birbirinden özel eserler sanatseverlerle buluşuyor

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, sergide kendisinin de dört sulu boya çalışmasının yer aldığını belirterek “SANKO Sanat Galerisi hem konumu itibariyle hem de AVM içerisinde olduğu için çok ziyaret edilen bir galeridir” dedi.

Gaziantep dışında olduğu dönemlerde de Sanko Sanat Galerisi'nde açılan sergileri hep yakından takip ettiğini kaydeden Prof. Dr. Arda, şöyle devam etti:

“Çok nitelikli sergiler açıldı ve açılmaya devam ediyor. Yedi yıl önce burada kişisel sergimi açtığımda çok beğenmiştim. Yıllar sonra böylesi anlamlı bir sergide bulunduğum için gururluyum. Aynı zamanda burada yüksek lisans öğrencilerimizle ders yapacağız. SANKO'nun bu anlamdaki hizmetini Gaziantep için çok önemli buluyorum. Çok kaliteli eserler sanatseverlerle buluşuyor. Bizde bu anlamda kendimizi şanslı hissedip, yakından takip ediyoruz.”.

“Sanata katkı sunmaya devam edeceğiz”

Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi ve aynı zamanda “Sanko Karması 1” sergisinin küratörü olan Aslı Özen, sergiye katılan sanatçıların bir bölümünün daha önce SANKO Sanat Galerisi'nde sergi açan sanatçılar olduğuna vurgu yaptı.

“SANKO Sanat Galerisi olarak sanata katkı sunmaya devam ediyoruz. Sanatçılarımız 2004 yılından beri çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor” diyen Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2016 yılında Birleşmiş Ressamlar Cemiyeti tarafından sanata katkı ödülüne layık görülerek yılın sanat galerisi seçildik. SANKO Sanat Galerisi, sanatçılarımızın büyük bir özveriyle meydana getirdiği eserleri, sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor. Sanko Karması 1 sergimizi geleneksel hale getirip, sanata ve sanatçılarımıza katkı sunmaya devam edeceğiz.”

“Sergilenen eserleri gençlerimiz mutlaka görmeli”

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu da, SANKO Sanat Galerisi'nin 15 yıldan beri sanatçıların sesi olduğuna dikkat çekerek, “Galerimizin uzun yıllar sanata ve sanatçıya hizmetini sürdürmesini hedefliyoruz. Sanatı yaşatmak adına gençlerimize büyük görevler düşüyor. Galeriyi ziyaret ederek sergilenen eserleri mutlaka görsünler. Bugün burada eseri sergilenen ve kurulduğu günden beri Türkiye'nin dört bir yanından gelerek, birbirinden değerli çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Akten Köylüoğlu, “SANKO Sanat Galerisi birbirinden değerli sanatçıları ve eserleri sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Böylesi anlamlı ve önemli projeye emek verip katkı sunan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sergide konu olarak tuval üzerine akrilik, mimetik obje olarak varilleri işlediğine vurgu yapan Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Öğretmeni Özer Çağlar, duygularını şöyle özetledi:

“Eserlerimde, petrol savaşları, doğa kirliliği ve bir varil petrol için daha ne kadar insanlık kaybedecek vurgusunu anlatmaya çalıştım. Sanko Sanat Galerisine sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin ve faaliyetlerin devamını dileriz.”

Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım ise duygularını “Sergiye dört adet tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle romantik kadınlar serisinden oluşan eserlerle katıldım. Karma sergi olup bu kadar seçkin eserlerle ve sanatçılarla yer almaktan büyük keyif aldım” sözleriyle paylaştı.

SANKO Sanat Galerisi'nin iki ay önce kişisel sergisine ev sahipliği yaptığını belirten Ressam Mehmet Akif Orcan, “Sanata destek verip sanatçıya sahip çıkan SANKO ailesi bizler için önemli. Çok kapsamlı ve kaliteli bir sergi oldu. Gaziantepli sanatseverlerin mutlaka gezip görmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Sanko Sanat Galerisi'nde 35 sanatçının 140 çalışmasının yer aldığı sergi, 27 Aralık'a kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.