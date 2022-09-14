SANKO Sanat Galerisi'nde Sergi

Ressam Haydar Durmuş, yağlı boya ve akrilik tekniği ile yaptığı eserlerini SANKO Sanat Galerisi'nde sergileyecek.

Durmuş, 26 eserden oluşan kişisel sergisinin 16- 30 Eylül tarihleri arasında açık kalacağını söyledi.

Eserlerinde Karadeniz Bölgesi'nden etkilendiğini ifade eden Durmuş, “Bu konu resime başlamam için bir sebepti. Resim, roman ve hikaye gibi bir şey anlatmaz sadece kendini anlatır. Sanatseverler resime baktığı zaman kendisine göre bir şey görür” dedi.

50'nin üzerinde kişisel sergi açtığını belirten Durmuş, “Resim bir tutkudur. Trabzon'dan gelerek Gaziantep'te sergi açacağım. Resimin güzelliği paylaşarak çoğalır. Gaziantepli sanatseverleri sergimize bu güzellikleri birlikte paylaşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Durmuş'un kişisel sergisi 16 Eylül Cuma günü 17.30'da SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Haydar Durmuş

1942 yılında Trabzon'da doğan Haydar Durmuş, 1962 yılında Trabzon Lisesi'ni, 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. Durmuş, 1965 yılında Kastamonu Göl İlköğretmen Okulu'nda Resim Öğretmenliği ve 1969-1979 yılları arasında Trabzon Erkek İlköğretmen Okulu'nda Resim-iş Öğretmenliği yaptı.

1979 yılında Trabzon Kanuni Ortaokulu Resim-İş Öğretmenliğine atanan Durmuş, 1990 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Bu görevinden 1995 yılında emekli oldu.

Durmuş, başta Trabzon olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de 50'nin üzerinde kişisel sergi açtı, ayrıca çok sayıda karma sergiye de katıldı.

Resim dalında ödülleri olan Durmuş'un, Ankara ve İzmir Resim Heykel Müzelerinde ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.