SANKO Sanat Galerisi'nde sergi

Ressam Mümin Candaş, tuval üzerine akrilik boya tekniği ve kağıt çalışmalarda suluboya, mürekkep kalemler ve füzen gibi değişik tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan “Barınaklar” konulu kişisel sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde açacak.

SANKO Holding'in sanayi kuruluşu olmanın yanı sıra tarihe ve sanata da önem veren öncü bir grup olduğunu belirten Candaş, “Eserlerimin ilkeleri olan bir anlayışla bir arada olması mutluluk verici” dedi.

SANKO Sanat Galerisi'nde açacağı 10'uncu kişisel resim sergisinde 61 eserin yer alacağını kaydeden Candaş, “Sanat hayatımın 28'inci yılındayım. Farklı disiplinlerde heykel, tasarım, seramik, vitray gibi eserler ürettim” ifadelerini kullandı.

Resim alanında yaptığı son eserlerinde “Barınaklar” konusunu irdelediğini anlatan Candaş, “Bu konu mahalle gibi bütünsel bir konuyu da yanında getirdi. Bu iki başlık altında titizlikle ürettiğim eserleri SANKO Sanat Galerisi'nde sergileyeceğim” diye konuştu.

Gaziantep'in tarihi, doğası ve derin kültürü ile sanatla buluşan bir kent olduğunu dile getiren Candaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim için Gaziantep'te sergi açmak kariyerimde önemli bir noktayı tamamlar. Kent kültürüne katkı sağlayacağı inancındayım. Eserlerimde kullandığım teknik ve konulara getirdiğim bakış açısı ile izleyicilere yaşanılan geçmişin tatlı anılarını renkçi bir anlayış içinde sunuyorum. Tüm sanatseveri unutamayacakları bir sergiyi izlemeye davet ediyorum.”

23 Aralık Cuma günü 17.30'da SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak sergi, 13 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Mümin Candaş, 1971 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde doğdu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Candaş, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevresel ve Görsel Sanatlar Yüksek Lisans Programını bitirdi.

Candaş, 2002 yılından itibaren Trabzon-Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Sanatlar Eğitimcisi olarak görev yapmaktadır. Sanatçı, eserlerinde derinlik kavramını ruhsal ve fiziksel yansımalarını konu olarak ele almaktadır. Resim çalışmalarına kendi atölyesinde devam eden Çandaş, bugüne kadar 9 kişisel sergi açtı. Uluslararası ve ulusal pek çok karma sergiye, resim çalıştaylarına katıldı.