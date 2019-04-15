SANKO Sanat Galerisinde Suretler konulu resim sergisi

İzmirli Ressam Sema Barlas'ın, 22 Mart'ta Sanko Sanat Galerisinde açtığı “Suretler” temalı 16'ncı kişisel resim sergisi, 19 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Barlas, annesinin ressam olmasından dolayı çocukluğundan bu yana resim yaptığını belirterek, resim yapmasını ailesinin desteklediğini, Kanada'da Güzel Sanatlar Lisesini bitirdiğini söyledi. Kanada'da resimle ilgili bir program bitirdiğini, Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra evde sürekli resim yaparak işi profesyonelce yapmaya başladığını anlatan Barlas, kızı Demet Barlas'ın da ressam olduğunu bildirdi. Alman ressamlardan etkilendiğini, dışavurumcu ve figüratif resim yapan sanatçıları çok beğendiğini kaydeden Barlas, İzmir Güzelyalı'daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaptı. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kişisel sergisinin yanı sıra, birçok yarışmalı ve karma sergiye katıldığına ifade eden Barlas, “Figüratif resimler ilgimi çekiyor. Ama soyut resimleri de seviyorum. Resim benim her şeyim. Hayatım, yaşam şeklim” dedi.

“Benim çalışmalarım insan. İnsan halleri bana ilham veriyor. İyi bir izleyiciyim. Duygularını tuvale aktarıyorum” diyen Barlas, “Çok iyi konuşamam ancak beni resimlerimden anlasınlar istiyorum. Resim yaparken hipnoz oluyorum. Beni alıp götürüyor ve kendiliğinden çıkıyor her şey ortaya. Yani hiçbir şeyi planlayarak yapmıyorum. Artık resmin gidişatına göre davranıyorum. Bazen planladığım da oluyor. Kendi hayal gücümle o planı birleştiriyorum” diye konuştu.

Barlas'ın 26 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisinde, 19 Nisan'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.