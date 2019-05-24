SANKO Tepekışla Barajı ve HES çalışanlarına iftar yemeği

SANKO Enerji Tepekışla Barajı ve HES işletmesi çalışanları eşleri ve çocukları ile birlikte, Tokat Erbaa'da bir araya geldi. İftar yemeğine, SANKO Enerji Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın, İşletme Müdürü Ebubekir Sütçü ve işletme mühendisleri de katıldı. Neşeli ve samimi bir ortamda yapılan iftar programında yöneticiler masaları dolaşarak konukların, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için iyi dileklerini iletti.

İftar yemeği sırasında, işletme içerisinde uygulanabilir en çok öneriyi veren personel arasında yapılan çekilişle İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın armağan takdim edildi. Ardından yapılan çekiliş ile şanslı çalışanlar tam ve yarım altın hediye edildi.