SANKO Unıfest 5'te Fatma Turgut rüzgarı esti

SANKO Üniversitesi akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler, bütün bir yılın yorgunluğunu Festival Park'ta düzenlenen SANKO Unifest 5'le attı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen festival için turnuvalar haftalar öncesinde başladı. Rekabetlerin dostça yaşandığı turnuvalar öğrenciler için tatlı anılar arasında yerini alırken, dereceye girenler için de başarıyı beraberinde getirdi. Ebru atölyesine akademik ve idari kadro ile öğrenciler ve katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nurcan Bağatur'un yaptığı festivalde turnuvalarda dereceye giren öğrencilere hem madalya, hem de armağanlar takdim edildi. SANKO Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Müzik Kulübü şarkılarıyla geceye renk katarken, Mehmet Tunç Altun & RDM şarkılarıyla festivale katılanlara güzel anlar yaşattı. Gecenin sonunda sahne alan ve şarkılarıyla katılımcılara festival coşkusu yaşatan Fatma Turgut'a SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı çiçek takdim etti. Festivale SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, akademik ve idari kadro, öğrenciler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.