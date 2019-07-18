SANKO Üniversitesi, “A Plus üniversite” olarak yoluna devam ediyor

Araştırma, 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere, 188 üniversiteden 35 binin üzerinde öğrencinin katılımı ile altı kategoride yapıldı.

SANKO Üniversitesi, deneyim tatminkarlığı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet ile kişisel gelişim ve kariyer desteği sıralaması ana başlıklarında öğrencilerinden tam destek aldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da TÜMA sonuçları çabalarımızın değer gördüğünü bir kez daha göstermiştir. Üniversitemiz Öğrenim Deneyimi ve Tatminkarlığı' sınıflamasında A Plus, ‘Akademik Destek ve İlgi', ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet' ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” sınıflandırmalarında ise A kategorisinde değerlendirilmiştir. Sonuçlar üniversitemiz adına için gurur ve mutluluk vericidir” dedi.

Kurulduğu günden bu yana, gerek Gaziantep, gerekse bölge için eğitim, bilim ve sağlık hizmetinde önemli başarılara imza atmayı hedefleyen SANKO Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası arena da söz sahibi olmak adına azimle yoluna devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, “Gerek Mütevelli Heyetimiz gerek akademik ve idari kadromuz gerekse öğrencilerimiz ve velilerimizle bir aile olmanın büyük avantajını yaşıyoruz. Katkısı olan herkes teşekkür ediyorum. Bizi tercih eden ve bu akademik yılda aramıza katılmak için tercih edecek öğrencilerimizle daha büyük başarılara birlikte ulaşacağımız inancındayız. Bu başarı hepimizin” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.