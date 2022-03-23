SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor

Hatay Dörtyol Özel Özbil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kurucu Müjgân Gök ve Okul Müdürü Önder Şafak Talay eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite yaşamını görmek ve deneyimlemek isteyen öğrencilere, SANKO Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarında eğitim verdiklerini söyledi. Bölümlerinin yoğun tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Özkur, “Sağlık alanında olan açık ve taleple birlikte ön lisans programlarının öğrenciyi kısa sürede mesleğe hazırlaması ve sağlık alanındaki personel talebinin sürekliliği bölümlerin tercih edilmesindeki en büyük etkenlerdir” dedi.

SHMYO'dan mezun olan öğrencilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile özel diyaliz merkezlerinde çalışabildiklerini anlatan Prof. Dr. Özkur, adaylara şu önerilerde bulundu:

“Tercih edeceğiniz bölüm hakkında öncelikle bilgi sahibi olmalısınız. Mezuniyet sonrası iş imkânları, eğitim süreniz boyunca alacağınız dersler, staj ve uygulama imkânları hakkında detayları araştırmalar yapmalısınız. Okuyacağınız bölümün ileride mesleğiniz olacağını unutmamalısınız. Sevmeyerek ve istemeyerek yaptığınız bir meslekte başarı elde edemezsiniz”

Pandemi döneminde, hemşirelik mesleğinin öneminin daha da arttığını ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, “Tarihi çok eskilere dayanan hemşirelik mesleğinin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirme sürecinde çok önemli bir yeri vardır” diye konuştu.

Hemşirelik mesleğinin lisans eğitimi sonrasında, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yüksek lisans yaparak uzmanlaşma imkânı sağladığına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Polat, “Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Mezunlarımız, sadece hastanelerde değil, okul sağlığı ve işçi sağlığı hemşireliği, aile sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, huzurevi vb. alanlarda ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Hakan Polat, bölüm derslerini, laboratuvarlarını, klinik uygulama sahalarını, meslek istihdam olanaklarını ve akademik kadrosu hakkında bilgilendirme vererek öğrencileri birlikte eğitim görmeye ve meslektaş olmaya davet etti.

Öğr. Gör. Polat, üniversitesinin farklılıkları ve iş imkânlarıyla, SANKO Üniversitesi Hastanesi'ndeki uygulamalı eğitimler ve stajlar konusunda da bilgiler paylaştı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Arş. Gör. Ece Erözgür bölümün çalışma alanlarına değinerek, şunları kaydetti:

“Üniversitemiz Beslenme ve Diyetetik Bölümü uygulamalı dersleri için SANKO Üniversitesi Hastanemiz ile devlet hastaneleri, Büyükşehir Belediyesi tesisleri, catering firmaları ile çalışmaktadır.

Öğrencilerimiz hastanemizde uygulamaları gözlemleme imkânı bulurken dış kurumlarda da farklı uygulama alanlarını gözlemleyerek tecrübe kazanmaktadır. Mesleğine yönelik birçok uygulama alanı ve hastane gözlemlemeleri çalışma hayatlarında büyük kolaylık sağlamaktadır.”

SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi sorumlusu Sema Tavşancıl sağlanan burs ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından üniversiteyi gezen öğrenciler fotoğraf çekimiyle ziyareti tamamladı.