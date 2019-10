SANKO Üniversitesi akademik açılış töreni

Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek tören, 13.30'da açılış konuşmalarıyla başlayacak.Üniversiteye yeni katılan ve akademik yükseltme alan öğretim üyelerinin cübbe giyeceği törende, Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi'nde H. H. Sun Kürsü Profesörü Prof. Dr. Banu Onaral tarafından açılış dersi verilecek.

PROF. DR. BANU ONARAL

Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi'nde H. H. Sun Kürsü Profesörüdür. Biyomedikal Mühendislik Doktorası'nı 1978'de Pennsylvania Üniversitesi'nden, Elektrik Mühendisliği BSEE (1973) ve MSEE (1974) diploması bulunmaktadır. 1998 yılında Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi'ni kurmuş ve 2015 yılına kadar yönetmiştir. Ocak 2015'ten itibaren ‘Küresel İnovasyon Ortaklıkları' Rektör Danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Araştırma ve öğretim alanında akademik çalışmaları işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ve kompleks sistemler ağırlıklı bilgi ve sistem mühendisliğine odaklanmıştır. Araştırma grubuyla işlevsel optik beyin görüntüleme konusunda öncü ar-ge programları yürütmektedir. ABD'de Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Ulusal Sağlık Vakfı (NIH), Federe Havacılık Kurumu (FAA), Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi (ONR), Deniz Piyade (US Marines) ve DARPA gibi Savunma Bakanlığı'na (DOD) bağlı araştırma kurumları tarafından desteklenen geniş kapsamlı araştırma projeleri yönetmektedir. Çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yapmış, Ar-Ge laboratuvarı ve merkezi kurmuştur.

Üniversite laboratuvarlarında geliştirilen biyomedikal teknolojilerin hızla ticarileşmesi konusunda ‘Çevrimsel Araştırma' (Translational Research) ve ‘Girişimci Teknoloji Aktarımı' (Entrepreneurial Technology Transfer) akımının önderlerindendir. Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Teknolojilerin Ürüne Dönüşüm Programını kurmuştur. Bu program, üniversite araştırma-geliştirmecileri ile yerel ekonomik kalkınma kurumlarını, hukukçuları, iş insanlarını ve yatırımcıları bir araya getirmektedir. Beş yıllık deneme dönemi sonunda, akademik buluşları ticarileştirme sürecini kurumsallaştırmayı başararak 20 milyon dolar Coulter Vakfı anavarlığını (endowment) Drexel Üniversitesi'ne kazandırmıştır.

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)'da Fellow, American Association for the Advancement of Science (AAAS)'da Fellow ve American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE)'de Kurucu Fellow unvanını kazanmıştır. Dünya çapında en çok sayıda biyomedikal mühendisi biraraya getiren IEEE Engineering in Medicine and Biology Society'nın başkanlığını yapmıştır. Çin'de ve Türkiye'de akademik ve sanayi yenileşim işbirliklerine ve bilim ve teknoloji parklarına yardımcı olmakta, Teknopark İstanbul'un kuruluş çalışmalarına uluslararası onursal baş danışman olarak destek vermektedir.