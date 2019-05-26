SANKO Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri iftarda buluştu

SANKO Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şato Restoran'da verilen iftar yemeğine, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, akademisyenler ve idari kadro ile mezun ve öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Konukoğlu, “kızlarım” ve “oğullarım” diye hitap ettiği öğrencilere “Geçtiğimiz yıl bir kız, bir erkek torunum mezun oldu. Umarım sizler de başarılı çalışmalarınızın sonucu alır ve mezun olursunuz. Mezun öğrencilerimizin de yolu açık olsun” dedi.

Tüm konukların Ramazan Ayını ve bayramını kutlayan Konukoğlu, “Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Bayramı ailenizle birlikte geçirmenizi temenni ediyorum. İyi iftarlar diliyorum” temennisinde bulundu.

İftar yemeğinin sonunda gerçekleştirilen çekilişle şanslı öğrenciler 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.