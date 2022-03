SANKO Üniversitesi akademisyenleri Kahramanmaraş'ta

Dr. Güner Dağlı, üniversitelerin gençleri geleceğe hazırlayan eğitim kurumları olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günü kapsamında, Kahramanmaraş'ta eğitimciler ve öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Dağlı, “Sağlık temalı bir üniversiteyiz. Gelecek yıllarda multidisipliner bir yaklaşımla farklı alanlara da yöneleceğiz” dedi.

Üniversite hayatının daha önce alınan eğitimlerden farklı olduğuna değinen Prof. Dr. Dağlı, “Bugüne kadar çocuk kabul edilirken, üniversite hayatında olgunlaşmaya doğru yol kat edeceksiniz. Üniversitede geçireceğiniz zamanlar sizleri hayata hazırlayacak. Üniversiteler size sadece diploma kazandıran kurumlar değil aynı zamanda sizi hayata hazırlayan eğitim kurumlarıdır” ifadelerini kullandı.

Hangi konuda başarılı olacaksanız o alana yönelin

Üniversite tercihleri ile ilgili uyarıda bulunan Prof. Dr. Dağlı, bölüm seçiminde rehber öğretmenler ve ailelerin fikirlerinin öğrenciler için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

“Hangi konuda başarılı olacaksanız o alana yönelin. Üniversite seçerken, gideceğiniz üniversitenin akademik kadrosunu inceleyin. Akademisyenlerin tecrübelerine ve özgeçmişlerine bakın. Çünkü onlar sizleri hayata hazırlayacak.” Diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda üniversitenin laboratuvarlarını inceleyin. Özellikle sağlık alanını seçecekseniz laboratuvarı olup olmadığını bilmenizde yarar var. Kendi hastanesi olmayan üniversitelerin sizi yönlendireceği hastanelerin olanaklarına da bakabilirsiniz. Ama sağlık sektöründe ilerlemek isterseniz, üniversitenin kendi hastanesi olması her zaman avantaj.

Üniversitelerin sosyal imkanları da çok önemli. Üniversiteyi bitirdiğinizde hakkında konuşabileceğiniz bir aktiviteye hakim olmanız sizlerin sosyal yaşamına da etki eder. Üniversitenin hangi şehirde olduğu da çok önemlidir. Gittiğiniz şehirde bir yakınızın olması ve o şehrin sosyal yaşamı da sizler için avantajdır.

Üniversite seçerken üç ana unsur olan, hangi bölümü okuyacağınıza, bu bölümün hangi üniversitede olduğuna ve bu üniversitenin hangi şehirde yer aldığına özellikle dikkat edin. Sınavınızdan sizleri mutlu edecek ve ailelerinizin de göğüslerini kabartacak güzel sonuçlar almanız diliyorum.”

92 öğretim elemanı ile özel eğitim

Tıp fakültesi tıbbi biyoloji ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin ise SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin her biri Türkiye'nin köklü ve başarılı üniversitelerinde yetişmiş 92 öğretim elemanı ile öğrencilerine hizmet sunduğuna dikkat çekti.

Güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış dersliklerin yanı sıra, mesleki beceri, multidisiplin, fizyoloji ve bilgisayar becerileri gibi laboratuvarları içeren geniş bir laboratuvarlar alt yapısına sahip olduklarını anımsatan Prof. Dr. Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tıp fakültelerinin önemli laboratuvarlardan biri olan Anatomi Laboratuvarımızda, her eğitim yılında yurt dışından özel olarak temin edilen tam vücut kadavralarında öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca birebir diseksiyon eğitimi alabilmektedir.

Ülkemizde sayılı üniversitede bulunan uzaktan kumanda edilebilen hasta simülasyon maketlerinin yer aldığı yüksek teknolojili simülasyon laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bebek, çocuk ve erişkin hasta simülatörler kullanılarak öğrencilerimizin mesleki ve klinik beceri uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz hasta ile yüz yüze gelmeden önce zor ve nadir vakalar konusunda becerilerini geliştirme yeteneklerini kazanmaktadırlar.

Sunduğumuz vizyoner tıp eğitimimiz sayesinde geleceğin hekimlerini yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz klinik tıp eğitimi aşamasına geçtiklerinde hastanemizin son teknolojiler ile donatılmış tüm laboratuvar ve klinik alt yapılarından (Organ Nakil Merkezi, İnme Merkezi, Kalp Merkezi, Obezite Merkezi ve Tüp Bebek Merkezi vb) eğitim amacıyla faydalanabilmektedirler.”

Tıp fakültesinde sundukları eğitimin ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunun kayıt altına alınması için başlattıkları akreditasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca, tıp fakültesi öğrencilerimizin eğitim hayatlarının ilk yılından itibaren bilimsel bir bakış açısı kazanabilmeleri için seçmeli proje dersleri uygulamamız sayesinde birer proje hayata geçirmeleri ve bu projelerinin sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongrelerde sunabilme fırsatı sağlanmaktadır.

Öğrenciler evrensel bakış açısı kazanabilmeleri için, Avrupa Birliği Erasmus+ programları ile yurtdışında farklı eğitim kurumlarını ziyaret edebiliyor. SANKONUK ve Tıpta İnovasyon Buluşmaları gibi uluslararası bilimsel organizasyonlarla uluslararası alanda tanınmış başarılı bilim insanları ile bir araya gelebilmelerini sağlıyoruz. Paydaş üniversite olduğumuz TEKNOFEST gibi önemli platformlarda öğrencileri projelerini sergilemeleri için destekliyoruz.

Tıp fakültemiz Covid-19 pandemisinin başladığı andan itibaren eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için aldığı tedbirler, sağlanan teknolojik bilişim altyapısı ve aldığı Güvenli Kampüs Belgesi ile Covid-19 pandemisi sürecini başarılı bir biçimde sürdürmektedir.”

Mezunlara geniş istihdam alanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak da konuşmasına, bölümün akredite olduğunu söyleyerek başladı.

Yüksek Öğretim Kurumu onaylı bir dernek tarafından iki yıl akredite olmaya hak kazandıklarını anlatan Prof. Dr. Karabudak, şu bilgileri paylaştı:

“Akreditasyon belirli değerlendirmeler sonucunda eğitim ve öğretim ile ilgili tüm faaliyetlerin gerekli standartlara uygun olduğunu belirten bir çeşit kalite onayıdır. Bölümümüz bu belgeyi alarak gerek fiziki koşulları, eğitim programı ve akademik kadrosu, gerek öğrenciler ile olan her türlü faaliyeti noktasında YÖK tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu kanıtlamıştır. Bünyemize katılan her öğrencimiz de akredite bir bölümden mezun olmanın avantajını ve ayrıcalığını her zaman hissedecektir.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Demirgüç ise bölümün 4 yıllık eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Fizyoterapistlik mesleğinin (spor fizyoterapistliği, ortopedik rehabilitasyon, kadın-erkek sağlığı, pediatrik rehabilitasyon, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon vb) çok sayıda özelleşme alanları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirgüç, şunları kaydetti:

“Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarının geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Her türlü hastane, huzurevi, çocuk esirgeme kurumu gibi kamu kuruluşları, sağlıklı yaşam merkezleri, özel eğitim merkezleri ve belediyeler gibi istihdam alanları ile birinci basamaktan itibaren tüm sağlık hizmetlerinde fizyoterapistlere duyulan ihtiyaç bilinmektedir.

Covid-19 pandemisinden itibaren bu mesleğe duyulan ihtiyacın arttığı ve fizyoterapistlerin sağlık sisteminde rolünün daha iyi anlaşılmıştır. SANKO Üniversitesi'nin sağlık temalı ve kendi bünyesindeki bölgenin en köklü hastanesine sahip olmasının avantajıyla öğrencilere uygulamalarını öğretim elemanları eşliğinde yapma fırsatı sunması gibi geçen yıl alınan akreditasyon belgesi eğitim kalitesinin üstünlüğünü göstermektedir. Bölümün genç ve dinamik eğitim kadrosunun farklı alanlarda uzmanlaşan fizyoterapist öğretim elemanlarından oluşması büyük bir avantajdır.”

''Pandemide hemşireliğin önemi ortaya çıktı''

Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, tarihi çok eskilere dayanan hemşirelik mesleğinin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirme sürecinde çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde, hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli bir rolü olduğu bir kez daha ortaya çıktığını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Polat, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hemşirelik mesleği, lisans eğitimi sonrasında, öğrencilerin ilgi alanlarına göre, yüksek lisans yaparak uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Üniversitemizde lisansüstü eğitim enstitüsünde yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Mezunlarımız, sadece hastanelerde değil, okul sağlığı ve işçi sağlığı hemşireliği, aile sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, huzurevi vb. alanlarda ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.”

Sanko hastanesinde uygulamalı eğitim imkanı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ilgili sunum yapan tıp fakültesi anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dalından Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş, “Ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardım ile tıbbi görüntüleme teknikleri alanlarında, en güncel bilgiler ışığında eğitim verilmekte ve öğrencilerimiz en donanımlı şekilde yetiştirmektedir” dedi.

Öğrencilere Türkiye'nin tek çatı altında yatak kapasitesiyle en büyük hastanesi olan SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde öğretim görevlileri eşliğinde eğitim verildiğini anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Karadaş, “Tecrübeli ve dinamik öğretim görevlisi kadrosu ile bölgemizde hem sağlık hem de eğitim konusunda lider hastaneye sahip olmak en büyük artılarımızdan biridir. Bu nedenlerle üniversitemiz bu bölümleri tercih edecek öğrenciler için en doğru ve ilk seçenek olarak görünmektedir” ifadelerine yer verdi.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte, tanıtım ofisi sorumlusu Sema Tavşancıl farklılıkları, sağlanan burs ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Esma Nur Demircan Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Erva Tüntaş ise bölümlerine ilişkin bilgi paylaştı.