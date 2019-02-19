SANKO Üniversitesi Besni'de kariyer günü düzenliyor

SANKO Üniversitesi tarafından 20 Şubat 2019 Çarşamba günü Besni'de eğitimciler ve öğrencilere yönelik kariyer günü düzenlenecek.

“Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer gününde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri akademik kadrosu, çeşitli konularda paylaşımda bulunacak.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Arş. Gör. Meryem Özdemir bölümleri ile ilgili sunumlar yapacak.

SANKO Üniversitesi'nde eğitim, akademik kadro, fiziki, teknik imkanlar ve gerçekleştirilen uygulamalar hakkında katılımcıların bilgilendirileceği etkinlik, yarın saat 10.00'da Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.