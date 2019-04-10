SANKO Üniversitesi gezginler kulübü Mardin gezisi düzenledi

SANKO Üniversitesi Gezginler Kulübü tarafından Mardin'e gezi düzenlendi. Mardin-Midyat-Hasankeyf'te gerçekleşen gezide akademisyenler ve öğrenciler zengin kültür mirasını tanıma fırsatı buldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Ayşen Bayram, Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İmge Uslu ile öğrencilerin katıldığı gezinin ilk gününde Midyat'ta Konuk Evi, Mor Gabriel Manastırı, Kent Müzesi, Hasankeyf'te Eski Köprü, Artuklu Hamamı ve El - Rızk Camisi gezildi. Gezginler Kulübü üyeleri, programın ikinci gününde Mardin Deyrulzafaran Manastırını, Kasımiye Medresesini, Ulu Cami ve Şehidiye Cami ile Eski PTT Evini, Kırklar Kilisesini ve eski Mardin evlerini gezdi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.