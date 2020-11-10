SANKO Üniversitesi Hastanesi bir ilke daha imza attı

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) ülkemizin “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri Belgesi” almaya hak kazanan ilk ve tek hastane oldu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye'nin “tek çatı altında en büyük özel hastanesi” olduklarını anımsatarak, “Kurulduğumuz günden itibaren kalite çalışmalarına büyük önem verdik. Kalite yolculuğuna, 1998 yılında TSE'den Türkiye'de kalite belgesini alan altıncı, özel hastaneler içerisinde dördüncü hastane olarak başladık” dedi.

Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle hijyen kavramının günlük hayatta daha da önemli hale geldiğine vurgu yapan Dr. Kileci, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon (sanitasyon, hijyen için gerekli olan koşulların sağlanması ve korunması) Yönetim Sistemleri belgesine ilişkin şunları kaydetti:

“Temmuz ayında ‘TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi'ni uygulama kararı aldık. ‘Sağlıkta Kalite ve Sağlıkta Akreditasyon Standartları'na göre hazırlanan ve uygulanan Hijyen ve Sanitasyon uygulamalarının içeriğini biraz daha genişleterek TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Standartlarını kapsayacak şekle getirdik ve tüm bu çalışmaların sonucunda belgeyi almaya hak kazandık.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Standardının etkin uygulanmasıyla; kurum içinde hijyen ve sanitasyon uygulamalarının standardize edilmesi sağlanmaktadır. Bu standart, hastalarımızın güven ve memnuniyetini artırırken, çalışanlarımızın da motivasyonlarını yükseltmektedir.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri Belgesi'ni almak, verdiğimiz hizmetin niteliğinin onaylanmış olması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bu konuda ilk ve tek hastane olmak bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu.”

TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemleri

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin bu süreçte TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi de aldığına dikkat çeken Dr. Kileci, şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzdan itibaren çevreye saygıyı ilke edinerek hizmet veriyoruz. Kojenerasyon yöntemiyle tükettiğimiz elektriğin yüzde 60'ını kendimiz üreterek, faaliyetlerimizi yasal mevzuata uyumlu yürütüyoruz. Bu ve bunun gibi çevre konusunda yaptığımız çalışmalar bizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almaya yöneltti.

20. yüzyıl insanlarının çevreye verdiği zarar her geçen gün artıyor. Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda giderlerin azaltılmasını, hasta güveninin artmasını, potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesiyle acil durum ve kazalara karşı hazırlık yapıldığından, kayıpla sonuçlanan olaylarda azalmalar yaşanmasını, hastanenin kalitesinin dolayısıyla çalışan moralinin yükselmesinin sağlanmasıyla kuruma bağlılığının pekişmesini, personele verilen eğitimlerle de çevre bilincinin yükseltilmesini sağlıyoruz."

Diğer belgeler

Daha önce aldıkları TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine de değinen Dr. Kileci, sözlerini şöyle tamamladı:

“TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri belgemizle kurumumuzda hasta beklentilerini karşılayarak, hasta memnuniyetini artırmakta ve kesintisiz yapılan iyileştirmelerle sürekliliği sağlamaktır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile hastane olarak büyük önem verdiğimiz unsurlardan biri olan çalışanların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, yaşanacak iş kazaları ve bunların sonuçlarından hastanemizin göreceği zararları önleyecek proaktif bir yaklaşım sergileyerek, çalışanlarımıza verdiğimiz değer ile güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçlerin kurulmasında her türlü desteği veren SANKO Holding Yönetim Kuruluna, başta rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı olmak üzere SANKO Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanlarına, özellikle bu başarının esas mimarı olan Hastane Kalite Yönetim Birimimiz ile tüm çalışanlarımıza ve belgelendirme denetiminde sistemimizin daha da iyi olması için önerilerde bulunan TSE Denetim Ekibine teşekkür ederiz."