SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci Atatürk'ü andı

Sermet Kileci, Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Kileci, mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk, milleti ve silah arkadaşları ile birlikte en zor şartlarda verdiği destansı mücadeleyle, tüm dünyanın takdirini kazanmış büyük bir liderdir” diyen Dr. Kileci, “Savaş meydanlarındakini mücadelesini, sanayi, eğitim, bilim, kültür, sanat alanlarında yaşamı boyunca sürdüren Büyük Önder'imiz, milletimizin refahı, birlik ve beraberliği kadar çağdaş uygarlık seviyesinde ulaşması için her türlü fedakarlığı da göstermiştir. Ona layık evlatlar olarak, yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Büyük Atamızın ebediyete intikalinin 83'üncü yılında aydınlattığı yolda hiç durmadan yürüyeceğimize bir kez daha ant içiyor, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.