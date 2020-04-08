İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci polis haftasını kutladı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr.

Sermet Kileci, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yılını kutladı.


Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın huzur ve düzenin sürekliliğini sağlamak için fedakarca görev yaptığını belirten Dr. Kileci, “Türk Polis Teşkilatımızın 175. yılını gururla kutluyoruz” dedi. Dr. Kileci, “Toplumsal düzenin devamlılığı için büyük bir özveriyle ve fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarından şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.