Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci'den 19 Mayıs mesajı

Sermet Kileci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Kurtuluş meşalesinin yakılışının 101'inci gurur yılını yaşıyoruz” dedi.

19 Mayıs 1919 tarihinin milli birlik ve beraberlik içinde başarabileceklerimizin bir kanıtı olduğunu kaydeden Dr. Kileci, mesajında şu ifadeleri kullandı, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir öndere sahip olan Türk Milleti karşısında hiçbir güç duramamıştır. Büyük Önder, ‘Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır' diyerek, genç bir devletin genç ve aydınlık fikirlerle yükseleceğine olan inancını bu tarihi günü onlara armağan ederek göstermiştir. Güzel vatanımızın bağımsızlığı için canları pahasına savaşmaktan çekinmeyen Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum”