SANKO Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Kliniği

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Hematoloji) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Ünitenin açılması ile hastalar tedavilerini daha kısa sürede alabilmektedir. Bu ünitede ihtiyaca göre günlük kan, plazma ve trombosit tedavileri yapılabilmektedir” dedi.

Kliniğin kuruluşu için düzenlenen törende SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, emeği geçen herkese teşekkür ederek, pasta kesti.

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, akut lösemiler, lenfomalar, bazı kronik lösemiler, multipl myeloma, kemik iliği yetmezliği, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tedavilerinin hematoloji servisine yatırılarak tedavi edildiğini söyledi.

Bu hastaların bir kısmının da hematoloji birimine bağlı “Günü Birlik Tedavi Ünitesi”nde ayaktan takiple tedavi edildiğini kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, Hematoloji Servisi'nde kalite ve standartlar çerçevesinde tıbbi hizmet vermeye çalıştıklarına vurgu yaptı.

Özverili ekip, destekleyici laboratuvar

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları (Hematoloji) Uzmanı da olan Prof. Dr. Yılmaz, kliniğin 22 Ekim 2018'de yeniden düzenlenmesiyle yoğun hasta kabulüne başlandığını ve Gaziantep'in yanı sıra, çevre illerden hasta kabulü yapıldığına dikkat çekti.

Her geçen gün daha da iyisi için çaba gösteren, çalışkan ve özverili ekibin ve destekleyici laboratuvar hizmetinin olduğunu anlatan Prof. Dr. Yılmaz, önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceklerini, servislerinin büyüyeceğini ve hasta kapasitelerinin artacağının altını çizdi.

Tedavi daha kısa sürede alınıyor

Hematoloji Kliniği bünyesinde faaliyet gösteren “Günü Birlik Tedavi Ünitesinin” 1 Nisan 2018 tarihinde açıldığını anımsatan Prof. Dr. Yılmaz, “Ünitenin açılması ile hastalar tedavilerini daha kısa sürede alabilmektedir. Bu ünitede ihtiyaca göre günlük kan, plazma ve trombosit tedavileri yapılabilmektedir. Hastaların hastane yatışı gerektirmeyen, kısa süreli tedavi ihtiyaçlarının bu ünite aracılığı ile giderildiği gibi isteyen hastalar yine yataklı serviste de tedavilerini alabilmektedir. Bu tedavi yaklaşımları ile birlikte hastanın rahatını sağlamak bizim için çok önemli. Bu durum hastalık seyrini olumlu etkileyebilecek faktörlerden biridir” şeklinde konuştu.

Bölgedeki önemli eksiklik giderildi

Hematoloji Kliniği bünyesinde faaliyet gösteren “Terapötik Aferez Merkezinin” 25 Mart 2019 tarihinde ruhsatlandırıldığını anımsatan Prof. Dr. Yılmaz, “Merkez, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vakıf üniversiteleri arasında ilk özel ‘Terapötik Aferez Merkezi'dier. Ruhsatlandırma sonrası faaliyetlerine başlayan merkez tıp alanındaki çok sayıdaki bilim dalına sağlık hizmeti vermektedir. Şu ana kadar merkezimizde yaklaşık 500 hastaya hizmet verdik, 250 civarında aferez işlemi uyguladık ve 600 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunan SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak ‘Terapötik Aferez Merkezinin' açılması ile bu bölgedeki önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlamaktayız” diye konuştu.