SANKO Üniversitesi Hastanesi kadrosunu genişletiyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Topdağı, hasta kabulüne başladı

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Topdağı, 1985 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2004-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlandı. Mezuniyet sonrası pratisyen hekim olarak 6 ay süre ile Erzurum Oltu Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. 2011-2012 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başladı. Daha sonra yatay geçiş yaparak 2012-2016 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını tamamladı.

2016 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak mecburi hizmetini Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde (Doğumevi) tamamladı. 2018 yılı Aralık ayı itibariyle SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda "Doktor Öğretim Üyesi" olarak göreve başladı. Aynı zamanda SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak hasta kabul etmeye başlayan Dr. Öğr. Üyesi Topdağı'nın bilimsel ilgi alanı riskli gebelikler (perinataloji), ayrıntılı fetal ultrasonografi, histereskopik girişimler, laparoskopik cerrahiler ve ürojinekolojidir.

Pekçok ulusal bilimsel kongre, kurs ve sempozyuma katılan, İngilizce bilen ve evli olan Dr. Öğr. Üyesi Topdağı, Türkiye Jinekoloji ve Obstetri Derneği üyesidir.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Dr.Öğr.Üyesi Yunus Emre Topdağı'nın yanı sıra,Doç. Dr. İsmail Temur, Doç. Dr. Ali İrfan Güzel, Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaplan, Opr. Dr. Engin Palaz ve Opr. Dr. Sevgi Kandemir de hasta kabul etmektedir.

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

Sani Konukoğlı uygulama ve araştırma hastanesinde; normal jinekolojik hasta muayenesi, gebelik kontrolleri, menopoz tedavisi, infertilite tedavisi, krioterapi (yara dondurma), elektrokoterizasyon (yara yakma) her türlü jinekolojik ameliyatlar ve laparoskopi ile (kapalı ameliyatla) tüpligasyonhistereskopi operasyonu yapılmaktadır

Hastanede üç doğumhane, bir müdahale odası, dört sancı odası bulunmaktadır. Servisteki odalar tek kişilik olup, doğumhane 24 saat aktif hizmet vermektedir.