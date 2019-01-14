SANKO Üniversitesi hastanesi kadrosunu genişletiyor

Üroloji Uzm. Doç. Dr. Faruk Küçükdurmaz, hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Faruk Küçükdurmaz, 1982 yılında Gaziantep'te doğdu. Orta öğrenimini Gaziantep Anadolu Lisesi, lise öğrenimini Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 2006 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Anabilim Dalı'nda üroloji uzmanlık eğitimine başladı. 2008 yılında erkek cinsel sağlığı ve infertilite üzerine araştırmalar yapmak üzere Johns Hopkins Hastanesi'nde çalıştı.

2012 yılında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini yaptı. Akademik hayatına 2015 yılında yardımcı doçent (dr.öğr. üyesi) olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde başlayan Doç. Dr. Küçükdurmaz, Temmuz 2018'de Doçent unvanı aldı.

2014 yılında Avrupa Cinsel Sağlık Cemiyeti (Fellow of EuropeanCommittee ofSexualMedicine) üyelik sertifikasını kazanan Doç. Dr. Küçükdurmaz, Kasım 2018'de ise Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları ve Avrupa Üroloji Derneği yazılı sınavlarını başarıyla geçti.

Uluslararası SCI ve SCI Expanded dergilerde İngilizce ve yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Doç. Dr. Küçükdurmaz, 100'ün üzerinde uluslararası atıf aldı.

2019 yılı Ocak ayı itibariyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı olarak göreve başlayan Doç. Dr. Küçükdurmaz'ınüriner sistem taş hastalığı, ürolojik kanserler, çocuk ürolojisi, erkek cinsel sağlığı ve infertilite (kısırlık) konularındaki çalışmaları devam etmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce bilen, evli ve 2 çocuk babası olan Doç. Dr. Küçükdurmaz'ın Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği ve Avrupa Üroloji Derneği (EAU) üyelikleri bulunuyor.

Doç. Dr. Küçükdurmaz, aynı zamanda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanıdır.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde Doç. Dr. Faruk Küçükdurmaz'ın yanı sıra, Dr. Öğretim Üyesi HatemKazımoğlu da hasta kabul ediyor.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Üroloji Polikliniği

Üriner sistem taş hastalıkları (böbrek, idrar yolları, mesane, üretra) (fleksiblüreteroskopi, lazerle taş kırma), Üriner sistem tümörleri (laparoskopiknefrektomi, laparoskopikparsiyelnefrektomi), Böbrek, idrar yolları, mesane gibi üriner sisteme ait organların fonksiyonel ve anatomik bozukluğunun cerrahi tedavileri, Endoskopik ve perkütan taş tedavisi, Cinsel fonksiyon bozukluklarının tanı ve tedavisi (penilprotezinplantasyonu), İnmemiş testis ve testise ait diğer hastalıların tanı ve tedavisi, Erkek kısırlığı (infertilite), İdrar yolu enfeksiyonları, Ürolojik enfeksiyonlar, Çocuk ürolojisi (vezikoüreteralreflü, üreteropelvik bileşke darlığı) ile ilgili tanı ve tedaviler (laparoskopikpiyeloplaasti, laparoskopiküreteroneosistostomi) gerçekleştiriyor.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Üroloji Polikliniği'nde ürolojik hastalıkların tetkik ve tedavisi için, gerekli tıbbi ve teknik donanıma sahip. Uzman hekimler tüm gün hizmet vermektedir. Hastane açık ameliyatların yanı sıra, tüm kapalı ameliyatlar için de gereken alt yapıya sahip.

Ürolojik rahatsızlıklar, erkeklerde böbrekler, idrar yolları, mesane, prostat, penis, testisler ve epididimler ile ilgili problemlerdir. Bayanlarda, böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar üroloji kliniğinde değerlendirilen sorunlardır.

Ürolojik sorunların tedavisinde, hastanemizin diğer birimleri ile uyum içinde çalışılarak, gerekli her türlü destek üst düzeyde sunuluyor.

Check-up programında 40 yaş üzeri erkek hastalarda prostat muayenesi ve PSA kontrolü yapılıyor. Kişiye özel, aynı zamanda partneri de etkileyen sertleşme (ereksiyon), doyum (orgazm) ve boşalma (ejekülasyon) gibi, erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının tanı ve tedavisi yapılıyor. Böbrek ve idrar yolu taş hastalıklarında, endoskopik ve perkütan böbrek taşlarının tedavisi yapılıyor. İşeme bozukluklarının tetkik ve tedavisi yapılıyor. Erkek infertilitesi (kısırlık) tanı ve tedavisine yönelik; semen analizi, renkli doppler ultrasonografi, transrektal ultrasonografi, hormonal inceleme, testislerden spermin iğne (TESA) veya biyopsi (TESE) yoluyla elde edilmesi gibi işlemler yapılmakta, gereğinde tüp bebek ünitesine yönlendiriliyor.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Hematoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman kadro ve modern cihazlarla hizmet verilmektedir.