SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde bir ilk

Eyüb Dündar, Aralık 2022 yılı itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde kadrolu hekim olarak görev yapmaya başladı.

Dr. Dündar, eğitim aldığı kurumun hastanesinde görev yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servis'inde Dr. Eyüb Dündar'ın yanı sıra, Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı, Uzman Dr. Mecit Uygun, Uzman Dr. Murat Çavdar, Dr. Beraat Mustafa Özel ve Dr. Mehmet Subaşı da görev yapıyor.

Dr. Eyüb Dündar, 1995 yılında Gaziantep'te doğdu. 2013 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi'nden mezun olan Dr. Dündar, 2014 - 2020 yılları arasında SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı.

2020-2021 yıllarında Gaziantep Cengiz Gökçek Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesi'nde, Acil Servis Sorumlu Hekimi olarak görev yapan Dr. Dündar, 2021-2022 yılında Nizip Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmetini tamamladı.

Dr. Dündar, Aralık 2022 itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Acil Servis Hekimi olarak görev yapmaya başladı.

Evli olan Dr. Dündar, futbol ve satranç ile de yakından ilgilenmektedir, sinema tutkunudur.