SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde emzirme haftası etkinliği

“Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde bilgilendirme yapmak ve anne sütünün önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Yoğun ilgi gören standı, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı'ndan yetkililer, SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Başhemşire Ceylan Özyılmaz ile hekimler ve personel de ziyaret etti. Sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulan stantta, Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur, anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yaparak, armağan takdim etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde bebekler için en sağlıklı besin olan anne sütünün özendirilmesi, anne ve anne adaylarına emzirme konusunda doğru bilgi ve alışkanlıkları kazandırmaya yönelik çeşitli çalışmalar da devam ediyor.