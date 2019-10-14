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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde gülümseme eğitimi verildi

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde gülümsemenin öneminin anlatıldığı eğitim semineri verildi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gülümsemenin öneminin anlatıldığı eğitim semineri verildi.


Toplantı salonunda Psikolog-Eğitimci Kutay Ürkmen tarafından verilen gülümseme konulu eğitim dört farklı oturum şeklinde ve interaktif olarak gerçekleştirildi. Eğitime hastaneden danışmanların yanı sıra, hastane ve SANKO Üniversitesi'nden yöneticiler de katılım gösterdi. Çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği eğitimde Ürkmen, hedeflere ulaşmakta motivasyon ve eğlenerek öğrenmenin önemini vurguladı.


Ürkmen, eğitimde “İş Hayatının Olmazsa Olmazı Gülümseme”, “Kaliteli İletişimde Gülümsemenin Yeri ve Önemi”, “Önyargılardan Sıyrılmak Neden Önemlidir”, “Gülümsemek Bize Neler Kazandırabilir”, “Kendini Keşfet, Sınırları Yok Et”, “İnsanlar Aldıkları Hizmetten Önce Duygularını Hatırlarlar”, “İnsanlar Kendisini Değerli ve Özel Hissetmek İster”, “Gülümseyen Bir Takım Olabilmek” ve “Hayatı ve Hayallerinizi Ertelemeyin” başlıklı konularda bilgiler paylaştı.

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