SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde halka açık konferans

Dr. Göktürk Maralcan, halka açık konferanslar kapsamında “Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konusunda bilgi verecek.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı da olan Prof. Dr. Maralcan, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde, erken tanının büyük önem taşıdığını söyledi.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak konferansa, dileyenler davetiyesiz ve ücretsiz katılabilecek.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.