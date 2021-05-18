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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Hemşirelik Haftası kutlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Genel Müdür Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz, koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve sorumluluklarının bilinciyle görev yapan hemşireleri birimlerinde ziyaret ederek armağan takdim ettiler.


Genel Müdür Dr. Kileci, bu önemli haftada hemşirelere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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