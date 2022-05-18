SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Hemşirelik Haftası kutlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Genel Müdür Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, Gece Müdürü Uğur Demir, Başhemşire Ceylan Özyılmaz ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Nazlı Durakoğlugil, Hemşirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde görev yerlerindeki hemşirelere karanfil takdim ettiler.

Genel Müdür Dr. Kileci, “Sağlık sisteminin içerisinde herkesin çok büyük, değerli ve önemli bir rolü, görevi ve sorumluluğu var. Bu sorumluluğu yerine getirirken herkes büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Özveriyle görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş ise, “Varlığınız bizler için çok önemli. Sadece bu hafta değil, 365 gün kıymet görerek çalışmanızı diliyorum. Hastaya dokunan eller sizlersiniz. Hemşirelik Haftanız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu da Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2022 Uluslararası Hemşireler Günü için temayı “Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin” olarak belirlediğini anımsatarak, “Hepimizin ihtiyacı olan bu. Hepimizin haftası kutlu olsun. Sizlerle birlikte olmaktan ve meslektaşım olmanızdan gurur ve mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz ise bu yılki hemşirelik temasını düşündüklerinde hastane yönetiminden bu değeri gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Özyılmaz, “Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sermet Kileci'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonda birlikte olduğumuz için çok gurur duyduk. Güzel günleri hep birlikte yaşamak dileğiyle Hemşirelik Haftamız kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından hazırlanan pasta kesildi.