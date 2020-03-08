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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı.


Hastane yöneticileri, kadın personele, üzerinde Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünün yazılı olduğu armağan takdim etti.


SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez, Başhemşire Ceylan Özyılmaz, Hasta Hizmetleri Müdürü Yasemin Turunç ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Nazlı Durakoğlugil, hastanede görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutlayıp, sağlık, başarı ve mutluluk dileğinde bulundu.

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