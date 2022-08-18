SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden bölgede ilk

Prostat cerrahisinde konforlu tedavi imkanı sağlayan Thulium Fiber Lazer Cihazı, bölgede ilk kez SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Küçükdurmaz, ThuFLEP'in (Thulium Fiber Lazer Cihazı ile Prostat Cerrahisi) BPH (iyi huylu prostat büyümesi) cerrahi tedavisinde son zamanlarda sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Küçükdurmaz, ThuFLEP'in günümüzde yaygın olarak kullanılan lazer tekniklerine göre çok daha fazla avantaja ve konfora sahip olduğunu belirtti.

ThuFLEP'in avantajlarına değinen Doç. Dr. Küçükdurmaz, “Bu yöntem ile ameliyat sırasında daha fazla prostat dokusu çıkarılması, daha az kanama, daha kısa süre hastanede yatış, ameliyat sonrasında sondanın daha erken çekilmesi ve günlük hayata daha hızlı dönülmesi gibi avantajları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

ThuFLEP sayesinde kan sulandırıcı ilaç kullananlar ile kalp ve akciğer hastalığı olan hastalarda tedavinin daha güvenle uygulandığını vurgulayan Doç. Dr. Küçükdurmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ThuFLEP operasyonu her büyüklükteki prostat için güvenle uygulanabilir. Operasyon sonrası sonda bir iki gün içinde çıkarılır. Bu lazerin doku derinliği daha düşük olduğu için sinir hasarı ve buna bağlı ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlarda bozulmaya daha az rastlanır. Thulium fiber lazer prostat cerrahisi dışında, mesane ve üst üriner sistem tümörlerinin endoskopik rezeksiyonunda ve böbrek taşlarının endoskopik tedavisinde kullanılabilmektedir. SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümünde prostat cerrahisinde bu hizmeti halkımıza sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”