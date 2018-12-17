SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, farkındalık eğitimlerini sürdürüyor

“Hemşireler her yerde yaşamınızı duymaya devam ediyor” sloganını benimseyen SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, danışman hocaları ile birçok etkinlikte farklı yaş gruplarına ulaşıyor.

Temel yaşam desteği

Günlük yaşantı içinde, en umulmadık zamanda, hayat kurtarıcı özelliği olan “Temel Yaşam Desteği” ile ilgili toplumsal sorumluluk projesi kapsamında Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ve Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri Özel Uygar Anadolu Lisesi'nde eğitim verdi.

İlköğretim ve liseli öğrencilerinde temel yaşam desteği konusunda farkındalık sağlamak ve bilinç oluşturmanın yanında, bayılmalarda, kanamalarda ve kırıklarda ilk yardım konusunda düzenlenen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş liderliğinde, Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri ile Dr. Öğr. Üyesi Müyesser Erdem, Öğr. Gör. Emine Baş, Öğr. Gör. Zeynep Doğan, Uzm. Hemşire Hatice Güzel ve Hemşire Büşra Atsal tarafından Özel SANKO Okulları 6'ıncı sınıf öğrencilerine benzer eğitim verildi.

Diyabet kulübü SANKO Park AVM'de bilgilendirdi

Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından kurulan Diyabet Kulübü de, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç önderliğinde, Öğr. Gör. Zeynep Doğan'ın katkılarıyla, SANKO Park AVM'de etkinlik düzenledi.

Etkinlik sırasında, yaklaşık 200 kişiye kan şekeri ölçümü ve diyabet taraması yapıldı. Diyabet taramasında bireylerin diyabet açısından risk düzeyleri belirlenerek, risk durumlarına göre bilgiler verildi. Kan şekeri seviyesi ya da tansiyon düzeyi ölçümü normal değerler dışında saptanan bireyler sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Hasta eğitimi

Sosyal sorumluluk projesinin diğer bir ayağı olan hasta eğitimi konusunda ise Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileriyle birlikte Prof. Dr. Arzu Tuna, diyabet hastalığının semptomları, semptom kontrolü ve diyabeti yönetmek için yapılması gerekenler; “beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımı” konularında eğitim materyalleri ile birlikte cerrahi servislerinde yatan veya bu servislere başvuran 102 hastaya eğitim sundu.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrencilerinin toplum sağlığı açısından farkındalık eğitimleri çeşitli etkinliklerle sürdürülecek.