SANKO Üniversitesi ile Gaziantep MEM arasında iş birliği protokolü imzalandı

Eğitimde iş birliği protokolü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe arasında imzalandı.

Prof. Dr. Dağlı, “Üniversitemizin sahip olduğu imkanlar doğrultusunda edinilen tecrübe ve bilginin paylaşılması noktasında bu tür iş birliklerini sürdürmek amacındayız” dedi.

Protokolün her iki kurumun ortak projelerde yer alması adına önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Bu vesile ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. İmzaladığımız protokolün hayırlı olsun” diye konuştu.

İmza törenine, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da katıldı.