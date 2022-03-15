SANKO Üniversitesi Kilis'te kariyer günü düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Kilis'te eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geliyor.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğr. Gör. Benan Şahin, Hemşirelik Bölümü'nde Öğr. Gör. Zeynep Doğan ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Mecit Uygun SANKO Üniversitesi, eğitim verilen bölümler, mesleki bilgiler ve kariyer hedefleri konusunda bilgilendirmeler yapacaklar.

Kariyer günü 16 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'da Kilis Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.