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SANKO Üniversitesi Nizip'te kariyer günü düzenliyor

SANKO Üniversitesi tarafından bölge okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenliyor.


“Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde - II” konulu kariyer günü kapsamında, 26 Şubat 2020 Çarşamba tarihinde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin akademisyenleri Nizip'te öğrencilere bir araya gelecek.


Kariyer günüde Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Nurten Budak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Arş. Gör. Meltem Uzun, fakülteler ve bölümleri hakkında bilgilendirme yaparak, öğrencilere kariyer hedefleri konusunda rehberlik edecekler.


Etkinlik, Nizip Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu'nda 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

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