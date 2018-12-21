SANKO Üniversitesi Osmaniye'de eğitim ve kariyer fuarına katıldı

SANKO Üniversitesi, Osmaniye'de düzenlenen Eğitim ve Kariyer Fuarı'nda stant açtı. Akademik ve idari personel, fuarı ziyaret eden öğrenci, rehber öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

SANKO Üniversitesi'nin akademik, sosyal olanakları yanında fiziki ve teknik altyapısı hakkında bilgilerin paylaşıldığı fuarda, ziyaretçilerin soruları da yanıtlandı, ziyaretçilere tanıtım materyallerinin bulunduğu çantalar takdim edildi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.