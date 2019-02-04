SANKO Üniversitesi Pazarcık'ta kariyer günleri düzenliyor

“Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” sloganıyla SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu tarafından 6 Şubat 2019 Çarşamba Günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde, belediye konferans salonunda kariyer günlerinin ilki gerçekleştirilecek.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi İpek Katırcı Kırmacı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Görevlisi Meryem Özdemir ve Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Denkçeken mesleki bilgilendirmeler yanında üniversitenin olanakları ve uygulamaları konularında da bilgiler paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

6 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00'da Pazarcık Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecek etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.