SANKO Üniversitesi Personeli İftarta Buluştu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu tarafından Şato Restoran'da verilen iftar yemeğine, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergün, SANKO Holding Ticaret Müdürü Faruk Kolukısa, İnsan Kaynakları Koordinatörü Tansel Varan, Personel Direktörü Gündüz Taşkın, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş ve Satış Pazarlama Müdürü Orhan Ahi de katıldı.

Konuklarının Ramazanını kutlayan Konukoğlu, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin temelinin atılışının 100'üncü yılını kutlayarak, “Atalarımızın yokluklar içerisinde kurtarıp bizlere emanet ettiği bu ülkeyi kol kola girip 2023'lere, 2071'lere, 2171'lere hep beraber taşıyacağız” dedi.

“Bununda bir yolu var. Çok ama çok çalışacağız. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Onların akıllarını kiralamak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Vatan ve bayrak sevgisini, tasarruf bilincini aşılayacağız” diyen Konukoğlu, “Benim bir hesabım var. Buna göre günde kişi başına 6 TL tasarruf ettiğimizde, günlük 81 milyon dolar ediyor. Bu rakamı 365 gün ile çarparsak 20 milyarı geçiyor. Neler yapılmaz ki bu parayla. Bize düşen ister evde ister iş yerimizde isterse komşumuzda boşa yanan elektriğin düğmesini, boşa akan suyun musluğunu kapatmaktır. Eskiden tıraş olurken musluğu açar, tıraşımı öyle olurdum. 3-5 dakika su boş akıp giderdi. Şimdi kapatıyorum ve üzerime düşen görevi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Konukların Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Konukoğlu, “Rabbim Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüze şampiyonluk göstersin” temennisinde bulundu.

Konuşmasından sonra masaları dolaşarak, tüm konukların Ramazanını kutlayan Konukoğlu ve yöneticiler, SANKO'da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldan bu yana çalışan 30 kişiye, kendi fotoğrafları lazerle işlenen kristal plaketler takdim etti.

20 yıl ve üzerinde görev yapanlara, İstanbul Altın Rafinesinde özel olarak bastırılan SANKO logolu tam altın ile takım elbise, SANKO Holding bünyesinde 30'uncu yılı olan, iftar yemeğindeki en kıdemli personel SANKO Holding Ticaret Müdürü Faruk Kolukısa'ya “En Kıdemli Personel” olarak özel armağanı verildi.

İftar yemeğinin sonunda gerçekleştirilen çekilişle şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.