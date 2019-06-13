SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı'dan Babalar Günü mesajı

Dr. Güner Dağlı, babalar günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Babalarımız, toplumumuzun devamlılığının temeli olan ailelerimizin en önemli koruyucularıdır” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Güner Dağlı, mesajında, "Dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya hatta kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlere maddi, manevi büyük destek veren babalarımızın varlığına ne kadar şükretsek azdır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Dağlı mesajında, "Büyük bir özveriyle ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan babalarımızın en büyük mükafatı, onlara layık evlatlar olarak, vatanına, milletine ve insanlığa hizmet eden bireyler olmamızdır. Ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden sevgili babalarımızın babalar gününü kutluyor, sevdikleri ve sevenleri ile uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" denildi.